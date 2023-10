"PiS będzie bronił władzy". Roman Giertych ostrzega i podaje datę kapitulacji prezesa

- To koniec władzy PiS. To jest taka zmiana, że w poniedziałek budzimy się w zupełnie innym kraju. Widzimy w tej chwili wyniki sondażowe, ale one już świadczą o tym, że opozycja będzie mieć dość klarowną większość - mówi WP Roman Giertych, były minister edukacji oraz znany adwokat, który powrócił do polityki.