Polacy w USA odwracają się od PiS? Pierwsza taka zmiana od lat

Policzono wszystkie głosy ze Stanów Zjednoczonych. PiS zdobył tu 40,08 poparcia w wyborach do Sejmu. Koalicja Obywatelska - 35,58 proc. Z kolei w starciu kandydatów do Senatu - po raz pierwszy od kilku lat - wygrał przedstawiciel KO. Do urn poszło 43 tysiące osób.