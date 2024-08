Co z alertami RCB? Rozważano, by ostrzegały przed obcymi obiektami nad Polską

Alerty RCB dobre do pogody, nie na wojnę?

- Rozważaliśmy ostrzeganie alertem. Jednak ograniczenia związane z przepustowością sieci telekomunikacyjnej operatorów, liczba potencjalnych wysyłanych SMS-ów do kilku powiatów powodują, że ostrzeżenie dotarłoby do niektórych mieszkańców z opóźnieniem. Stawiało to pod znakiem zapytania efektywność ostrzeżenia - tłumaczy Piotr Błaszczyk z RCB.