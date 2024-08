Szukają rosyjskiego drona. Żołnierze skierowani na dwa nowe kierunki

Informacje potwierdza nam rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ppłk Jacek Goryszewski. – We wtorek akcja poszukiwawcza została poszerzona o tereny powiatu hrubieszowskiego i tereny w kierunku Komarowa-Osady. Mamy do dyspozycji większą liczbę żołnierzy, analizujemy różne scenariusze, poszukiwania są bardziej intensywne – mówi WP ppłk Jacek Goryszewski.

- Bierzemy pod uwagę również, że obiekt zmienił kierunek i może być w innym miejscu. Prowadzone są cały czas analizy. Będziemy na bieżąco dostosowywać obszar poszukiwań. Obecnie teren, w którym trwa akcja służb, jest dokładnie zakreślony i sprawdzane są poszczególne kwadraty terenu. Poszukiwania będą trwały do pozytywnego skutku albo do rozkazu odwołania – deklaruje w rozmowie z WP rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Poszukiwania w kierunku Hrubieszowa oznaczają, że wojskowi nie wykluczają wariantu, że obiekt, kiedy zniknął z radarów, mógł lecieć w kierunku granicy z Ukrainą. Z kolei Komarów-Osada oddalona jest ok. 20 kilometrów od Tyszowiec, położona na zachód w powiecie zamojskim. Poszukiwania w tamtym rejonie oznaczają, że obiekt mógł polecieć dalej i dopiero wtedy gdzieś spaść.

Obiekt był nad Polską 33 minuty. Wojskowy mówi, co mogło się stać

We wtorek w poszukiwania jest zaangażowanych stu kilkunastu żołnierzy. To głównie żołnierze z 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do poszukiwań wykorzystywane są też śmigłowce i drony.