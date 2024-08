Kolejny obcy obiekt wleciał do Polski. Eksperci komentują skuteczność procedur

Drewniak: nasza rakieta większego problemu narobi niż ten dron

Innego zdania jest gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych. - Gdyby okazało się, że ten dron zagraża czemukolwiek, to nie byłoby problemu, żeby go zestrzelić. Ustawa też na to pozwala. Jeżeli (dron, rakieta - przyp. red.) nie zagraża niczemu, nie leci w kierunku zamieszkałym czy wielkich skupisk ludności, to po co robić zamieszanie i pokazywać, że będziemy strzelać? Może się okazać, że to nasza rakieta większego problemu narobi niż ten dron - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską.