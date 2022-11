Polskie władze łagodzą napięcia z Ukrainą. "Tragedia w Przewodowie nas nie podzieli"

Wcześniej część przedstawicieli polskich władz była zaskoczona tym, że władze Ukrainy tak daleko zabrnęły w przekonywaniu, że to nie ukraińska rakieta - w wyniku błędu i na skutek obrony przed atakiem Rosjan - spadła na terytorium Polski. - Nasi przyjaciele z Ukrainy szkodzili nie nam, tylko sobie. Swojej sprawie. Podważali do siebie zaufanie, wprawiali w zakłopotanie swoich największych sojuszników, szli w zaparte, mając świadomość, że nie mają racji. To dezorientowało opinię publiczną na Zachodzie i mogło wpłynąć na zmniejszenie poparcia dla Ukrainy, również wśród polskich obywateli. Kreml, któremu przecież zależy na skłócaniu Zachodu i odseparowaniu go od wojny w Ukrainie, cynicznie to wykorzystywał - mówi nam jeden z przedstawicieli obozu władzy.