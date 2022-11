Biden odpowiedział Zełenskiemu. Chodzi o pocisk w Polsce

- Chcę, żebyśmy byli sprawiedliwi i jeśli to była rakieta użyta przez naszą obronę przeciwlotniczą, to chcę na to dowodów. Nie mam wątpliwości, że to nie była nasza rakieta - mówił w środę. Jak podkreślał Zełenski, Kijów chce by ukraińskie służby zostały dopuszczone do miejsca katastrofy. - Czy mamy prawo znaleźć się w zespole dochodzeniowym? Oczywiście - powiedział.