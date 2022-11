Amerykanie chcieli rozmawiać z Rosją ws. wybuchu w Przewodowie. Był telefon do gen. Gierasimowa

We wtorek o godz. 15.40 w Przewodowie przy granicy z Ukrainą doszło do wybuchu, w którym zginęli dwaj obywatele Polski. Najprawdopodobniej była to ukraińska rakieta wystrzelona przez system ochrony lotniczej. Ukraińcy we wtorek musieli bowiem odpowiedzieć na zmasowany atak Rosji, która wystrzeliła w ich kierunku ok. sto pocisków.