Fiński ekspert: "Krytyka może skłonić Putina do jeszcze gorszych działań w Ukrainie"

Profesor z Finlandii podkreślił, że Władimir Putin w ostatnim czasie jest krytykowany na Kremlu za swoją postawę i decyzję, ale nie stanowi to dla niego dużego zagrożenia. Dyktator, według Käihkö, może jednak starać się załagodzić sytuację w kraju, co "skłoni go do jeszcze gorszych działań w Ukrainie i stosowania ostrzejszej taktyki".