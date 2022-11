Miedwiediew o eksplozji w Polsce. "Zachód zbliża się do kolejnej wojny światowej"

We wtorek w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło do wybuchu, w wyniku którego życie straciło dwóch mężczyzn. Eksplozję spowodował upadający pocisk. Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej, odniósł się do sprawy sugerując, że jest to dowód na to, że "Zachód zbliża się do wojny światowej".