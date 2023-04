Co oznacza rewolucja w TVP? "Pudrowanie trupa"

- W TVP ścierają się co najmniej dwie frakcje, dochodzi do rozłamów. Ale to zwykłe "pudrowanie trupa". Michał Adamczyk, który został dyrektorem TAI, nie jest dziennikarzem, który słynie z obiektywizmu dziennikarskiego - mówi WP dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.