Jazda bez trzymanki w TVP. "Brutalności nikt nie jest w stanie przewidzieć"

- Politycy bardzo lubią hiperbolę. To jest bardzo zły pomysł. Moim zdaniem trzeba zrobić coś dużo trudniejszego. Odbudować, przywrócić, naprawić wizerunek tej stacji. Zbudować dobry, mocny kanał informacyjny, która spełniałby reguły określone dla telewizji publicznej. (...) Wydaje mi się, że naprawa tej telewizji i oddanie jej faktycznie w ręce obywateli, prawdziwych dziennikarzy, ekspertów, ludzi, którzy się na tym znają, może uratować sytuację. (...) I zgadzam się - to jest potwornie trudna praca. Odpowiednie przepisy regulujące działanie Telewizji Polskiej i kanału TVP Info już istnieją. Trzeba przywrócić egzekucję prawa i trzymać się przepisów. Co z tego, że my - medioznawcy - napiszemy jeden czy drugi raport, jeśli przyjdzie ktoś nowy i schowa go do szuflady? Jeśli faktycznie ma nastąpić jakaś zmiana, trzeba zacząć poważnie traktować ludzi innych niż politycy - tłumaczy rozmówca WP.