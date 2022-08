Miażdżący sondaż dla "Wiadomości" TVP. Eksperci komentują

- TVP wyraźnie wskazuje winnych niepowodzeń i problemów życiowych, które spotykają ludzi. Propaganda obciążająca za wszystko, co złe - Unię Europejską, Niemców czy Tuska, jest zawstydzająco prymitywna i głupia, ale przez swoją powtarzalność i natarczywość utrwala się w umysłach wielu ludzi. I nawet jeśli nie do końca wierzą w to, co się im wmawia, to mogą się obawiać, że powrót do władzy Koalicji Obywatelskiej lub Lewicy pogorszy sytuację w kraju - podkreśla prof. Mrozowski.