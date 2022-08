Polacy "wydali wyrok" w sprawie "Wiadomości" TVP

Dla wielu widzów "Wiadomości" TVP to główne źródło informacji. Pytanie, czy wierzą w to, co przekazują im dziennikarze tego sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej? Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że takich, którzy bezgranicznie ufają każdemu słowu, które padnie w tym programie, jest niewielu.