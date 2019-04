Rada Języka Polskiego zajęła się "paskami" w "Wiadomościach" TVP. Raport u marszałka Sejmu

Rada Języka Polskiego przedstawiła marszałkowi Sejmu raport dotyczący pasków informacyjnych w "Wiadomościach" TVP. Z analizy językoznawców wynika, że 75 proc. z nich pełni funkcję "perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną". Zaledwie co czwarty pasek jest informacyjny.

Bohater kontra profanacja

We wnioskach z badania prof. Andrzej Markowski stwierdził, że osoby redagujące „paski” w „Wiadomościach” mogły nie przestrzegać zasad wyznaczonych Telewizji Polskiej m.in. w Ustawie o radiofonii i telewizji, Karta Etyczna Mediów i samym statucie TVP. "Obowiązkiem tym jest bowiem dostarczanie obywatelom rzetelnej (tj. prawdziwej, niezniekształconej, obiektywnej, bezstronnej) informacji, co polega na niestronniczym ukazywaniu całej różnorodności wydarzeń i zjawisk" - stwierdził.

"Język jako instrument w walce politycznej"

"Stosowanie agresji językowej może być odbierane jako przyzwolenie na stosowanie agresji fizycznej"

Prof. Markowski zwrócił też uwagę na skutki tak formułowanych przekazów TVP. "Jawna i wyraźna stronniczość programu informacyjnego sprawia, że część obywateli nie czuje się przez niego reprezentowana, a przez to nie utożsamia się z państwem (w którego imieniu przecież komunikuje się nadawca publiczny). Po drugie, jednostronny przekaz prezentujący m.in. działania części społeczeństwa oraz jego parlamentarnej reprezentacji w sposób deprecjonujący powoduje, iż podmioty te są wykluczane ze wspólnoty, co z kolei prowadzi do rozpadu więzi wspólnotowych, do osłabienia poczucia tożsamości wspólnoty i w konsekwencji może powodować zachowania agresywne jednych jej członków wobec innych. Stosowanie agresji językowej może być bowiem odbierane jako przyzwolenie na stosowanie agresji fizycznej i często ją poprzedza" - ocenił językoznawca.