Co dalej z CPK? "Papier przyjmie wszystko"

Co ciekawe, autorzy raportu już na pierwszej stronie prognozy zaznaczyli, że dokument opiera się na danych od spółki CPK, których nie zweryfikowali i nie ponoszą za nie odpowiedzialności - przypomina serwis wyborcza.pl. Tymczasem to właśnie to opracowanie jest podstawą do stwierdzenia, że do skarbu państwa do 2060 r. dzięki nowemu lotnisku wpłynie 200 mld zł z tytułu VAT i ceł.