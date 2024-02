Cierpiał na syndrom Clintona? Bohater afery faworytem w Olsztynie

- Po 15 ostatnich latach Olsztynowi należy się świeży oddech i wiatr w żagle. Obawiam się jednak, że jeśli do władzy znów dojdzie pan Małkowski, to wrócimy nawet do tego, co było dawniej niż 15 lat temu - martwi się była parlamentarzystka. - Natomiast pan Szewczyk w ostatnich latach w praktyce współrządził miastem, więc może to być kontynuacja tego, co robił pan Grzymowicz. Myślę jednak, że jest pretendentem do tego, żeby wejść do drugiej tury razem z panem Małkowskim - dodaje.