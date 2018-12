Czesław Małkowski przerywa milczenie i oskarża: "Zostałem wrobiony"

W poniedziałek Czesław Małkowski zwołał konferencję prasową. Po raz pierwszy szczegółowo opowiedział o procesie w sprawie tzw. olsztyńskiej seksafery, w którym został uniewinniony. Wskazał "inspiratorów" i groził pozwami do sądu. Zaatakował też urzędniczkę, która go oskarżyła o gwałt.

- Po usłyszeniu wyroku wyszedłem nie udzielając państwu [dziennikarzom - red.] żadnych informacji. Zrobiłem to świadomie, bo byłem sam [bez adwokata - red.] i przyznaję, że w nienajlepszej kondycji zdrowotnej. Zależało mi jednak na tym, aby spotkać się z państwem i odpowiedzieć na pytania, których nigdy nie unikałem - zaczął swoją konferencję Czesław Małkowski, były prezydent Olsztyna, oskarżony w tzw. seksaferze w ratuszu.

W 2008 r., po doniesieniach mediów, prokurator wszczął śledztwo mające ustalić, czy doszło do przestępstwa w związku z doniesieniami urzędniczek Urzędu Miasta o rzekomym molestowaniu seksualnym i gwałcie. W 2011 r. prokuratura przedstawiła Małkowskiemu cztery zarzuty dotyczące czterech osób pokrzywdzonych, m.in. gwałtu i usiłowania gwałtu. Rok później Małkowski dostał wyrok 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności za te zarzuty. W 2016 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego procedowania. 28 grudnia 2018 Sąd Rejonowy w Olsztynie uniewinnił Małkowskiego od zarzucanych mu czynów, ale wyrok jest nieprawomocny. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

- Z pięciu zarzutów, które postawiła mi prokuratura, dwa zostały przedawnione, w jednym zostałem uniewinniony od próby gwałtu, a pozostałe dwa zostały unieważnione przez sąd w Elblągu i skierowane do ponownego rozpatrzenia. Sąd w Olsztynie rozpatrywał ponownie te najbardziej drastyczne w swojej treści zarzuty - powiedział Małkowski na konferencji.

- W sądzie olsztyńskim odbyło się ponad 50 rozpraw. Wyrok znacie: uniewinniający. Dzisiaj nie chcę mówić o apelacji, bo to sprawa przyszłości. Ja tylko mogę powiedzieć: jestem absolutnie niewinny. Wszystkie oskarżenia, które pod moim adresem padały, zarówno w kwestiach gospodarczych (...), jak i obyczajowych - są niezasadne. Zatem uniewinnienie jest ukoronowaniem prawdy - stwierdził. - Dowodów winy nie było od początku żadnych - dodał.

"Odpowie za kłamstwa"

Na pytanie, czy będzie żądał odszkodowania, odpowiedział, że "czeka na decyzję apelacji", zanim podejmie dalsze kroki. Pokazał jednak na konferencji stronę z gazety "Rzeczpospolita", dotyczącą seksafery. To właśnie na podstawie doniesień tego dziennika, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie molestowania i gwałtu. - "Rzeczpospolita" napisała artykuł oparty o kłamstwa. Nie ma w tym artykule słowa prawdy - powiedział. Przyznał, że dziennik będzie pierwszym, który "odpowie za kłamstwa".

- Słynna fotografia na fotelu. Na pewno ja na tym fotelu nie siedziałem. Żadna ekspertyza nie wykazała oryginalności tego zdjęcia. Po drugie - słynna rozmowa na wieży. Dzisiaj już wiadomo, został zrobiona przez dziennikarza jednej ze stacji telewizyjnych. To w procesie zostało ujawnione. Ja w tym udziału nie brałem. To tyle na temat tych rzekomych dowodów - skomentował Małkowski.

"Inspiratorzy to kilka osób"

Były prezydent Olsztyna stwierdził, że w procesie ujawniono inspiratorów tzw. seksafery. Dodał, że nie może o tym mówić, ale "jest to dzieło kilku osób". Nie chciał jednak powiedzieć, jakie były motywy tych osób. - Nie wolno mi ujawniać żadnych szczegółów sprawy. Zawsze optowałem, żeby proces był jawny, ale był utajniony - stwierdził. Przyznał, że bierze pod uwagę wytoczenie procesu wobec "inspiratorów seksafery".

- Nie chcę do tego mieszać polityki. Jest to sprawa kilku osób, zresztą z różnych partii, nie mająca żadnego podłoża politycznego. Ma podłoże czysto osobiste. To podczas procesu zostało ujawnione - powiedział.