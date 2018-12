Zabójstwo w Siedlcach. Są zarzuty dla poszukiwanego Łukasza W.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach wydała postanowienie o postawieniu zarzutów Łukaszowi W. - dowiedziała się Wirtualna Polska. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo 35-letniego Marcina w Siedlcach. Ukrywa się od 3 tygodni

Jest poszukiwany

Codziennie się loguje

Największą pracę przy poszukiwaniu Łukasza W. wykonało bezpłatnie biuro detektywistyczne Weremczuk&Wspólnicy. Namierzyli podejrzanego na Facebooku, ustalili jego kontakty, podpowiadali policji, gdzie teraz może się znajdować. Założyli specjalny profil "Znajdź zabójcę", gdzie na bieżąco publikowali jego zdjęcia i najnowsze informacje. To oni ustalili, że podejrzany codziennie loguje się na Facebooku. - Robił to codziennie, o określonych godzinach, więc prawdopodobnie korzysta z ogólnodostępnych punktów dostępowych wifi i hotspotów. Z tego co wiem, to m.in. w McDonalds, PKP i publicznej sieci miejskiej - powiedział Wirtualnej Polsce Bartosz Weremczuk, szef biura. Jak dowiedzieliśmy się z biura detektywistycznego, podejrzany Łukasz W. jest fanem sztuk walki. Kilka dni przed zabójstwem Marcina został nagrany na kamerach monitoringu, jak kradnie alkohol w sklepie. Niewykluczone, że wymiana zdań przed śmiercią Marcina dotyczyła podobnej sytuacji.

Zaniedbania policji?

"Budzę się i płaczę"

"To był zwyczajny dzień"

To był dla nich zwyczajny dzień. Marcin wyszedł do pobliskiego sklepu.- Idę po zakupy, zaraz wracam - powiedział żonie.

- Kiedy długo nie wracał, najpierw pomyślałam, że poszedł do mamy, która mieszka niedaleko. Ale potem zaczęłam się denerwować. Mam 5-letnią córkę, więc zadzwoniłam do koleżanki, żeby przyszła ją popilnować, a ja poszukam Marcina - opowiada.

Znajoma przyszła i zobaczyła pod sklepem policję i karetkę pogotowia. - Mówiła, żebym tam nie szła, ale zrobiłam to. Straszny widok. Nie dopuścili mnie do Marcina, ale widziałam go przez otwarte drzwi bramy - mówi pani Elżbieta.

Sekcja zwłok wykazała, że zmarł od uderzenia w głowę tępym narzędziem. Miał głowę rozcięta w trzech miejscach, złamany nos, złamany policzek .

Zdaniem detektywów to mogła być butelka od whisky. Ciężkie i ostre dno butelki może dać takie obrażenia.

- Marcin był człowiekiem, który lubił pomagać ludziom, nigdy nie przeszedł obojętnie wobec czyjejś krzywdy - opowiada o swoim mężu pani Elżbieta.

Dzisiaj Łukasz W., chociaż ukrywa się przed policją, nadal bryluje w mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno napisał na Facebooku: "Będzie trzeba was wszystkich zabić, to się zrobi. Do zobaczenia!".