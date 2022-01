Ostatecznie uniewinniony od zarzutu gwałtu. Sprawa byłego prezydenta Olsztyna trwała 14 lat

Olsztyn. Były prezydent Czesław Małkowski oczyszczony z zarzutów gwałtu

W kasacjach prokuratura i pełnomocnik oskarżycielki wskazywali na uchybienia procesowe, do jakich — ich zdaniem — doszło w tej sprawie, m.in. w związku z jedną z biegłych. Kobieta ta, występując na jednym z etapów długotrwałej sprawy jako biegła, na innym została przesłuchana jako świadek, a materiały te zaliczono do dowodów w postępowaniu, co jest niedopuszczalne. Autorzy kasacji zwracali także uwagę m.in. na nierozpoznanie przez sąd II instancji "istoty" jednego z wątków apelacji prokuratury.