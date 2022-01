Dyskusja nad Polskim Ładem w Sejmie. Klaudia Jachira: "Wielki podatkowy karambol"

- Część ludzi jeździ po prawej, część po lewej, a niektórzy nawet zainwestowali i kupili samochód z kierownicą po prawej stronie. Jak przychodzi co do czego to i tak z tego ruchu lewostronnego trzeba się wycofywać, czyli to, co robicie dzisiaj tą nowelizacją, bo wypadków jest coraz więcej. Jednakże kasy, która poszła na te zmiany, na ten wielki podatkowy chaos, w którą zainwestowali przedsiębiorcy już nie odzyskamy, to znów poszło w błoto. Dokładnie tak działacie, istna jazda bez trzymanki — powiedziała.