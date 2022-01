Matka zaatakowała nożem ośmioletniego syna. Zraniła dziecko, psa i siebie

- Weryfikacja w trybie procesowym wymaga na tym etapie wyjaśnienia wszystkich spraw medycznych. Część dokumentacji lekarskiej trafiła już do biegłego w celu określenia mechanizmu i charakteru obrażeń. Dalsze czynności co do udziału tych osób w czynnościach procesowych są uzależnione od decyzji lekarzy. Czekamy, bo trwają zabiegi - powiedział prokurator Maciej Meler.