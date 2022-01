Sześć godzin czekania przed SOR-em. Mężczyzna z pękniętym tętniakiem mózgu zmarł

Bielsko-Biała. Mężczyzna czekał przed SOR-em z pękniętym tętniakiem mózgu sześć godzin

Czekając na przyjęcie do szpitala, u pacjenta odnotowano pogorszenie. Mężczyzna doznał oczopląsu, jego gałki oczne były skierowane w lewą stronę, a w prawej ręce był niedowład. Dziennikarze portalu ustalili, że chory otrzymał priorytet przyjęcia. Już po przyjęciu do szpitala wykonano badania tomografem, które ustaliły, że u mężczyzny nastąpił wylew krwi do mózgu, jest w ciężkim stanie i będzie operowany.