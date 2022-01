Amerykański antyszczepionkowiec usunięty z listy do przeszczepu serca. Dyrekcja szpitala jasno tłumaczy swoją decyzję

W przypadku przeszczepu tak cennego narządu jak serce, szpitale robią wszystko, nie tylko by stworzyć jak najlepsze warunki do przeprowadzenia operacji, ale i do tego, by po przeszczepie pacjent przeżył. Lekarze w przypadku chorych kwalifikujących się do transplantacji muszą oceniać zarówno ryzyko krótkoterminowe, jak i długoterminowe.