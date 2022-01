Duński minister zdrowia: wszystkie restrykcje koronawirusowe zostaną zniesione od 1 lutego

Dania rezygnuje z wszystkich restrykcji koronawirusowych

Do końca lutego pozostać ma jedynie obowiązek kwarantanny oraz testów na Covid-19 dla wjeżdżających do Danii niezaszczepionych osób. Decyzję o zniesieniu restrykcji ma ogłosić Premier Danii Mette Frederiksen oficjalnie w przemówieniu do społeczeństwa w środę 26 stycznia wieczorem.