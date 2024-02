Klif w Gdyni może runąć. Zostanie tylko na pocztówkach

- Niestety RDOŚ wprowadziła zapis, że wygaszacze nie mogą znaleźć się bliżej niż 500 metrów od brzegu, co jest absurdalną odległością, ponieważ nic to nie da – komentuje Kitowski. - Gdyby to było 50 metrów, to problem mógłby zostać rozwiązany. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby pomyśleć o zmianie tego zarządzenia, które jest niepraktyczne. Zamiast chronić krajobraz i zasoby przyrody, chroni wyłącznie procesy abrazji, które niszczą bezpowrotnie te zasoby.