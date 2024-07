Ciało nastolatka bez głowy. Porażające doniesienia ws. Rosjan

Rosyjscy najemnicy, którzy zwołali spotkanie, nakazali wszystkim obecnym opróżnić kieszenie i odłożyć na bok torby. Oznajmili, że nikt nie ma prawa wydobywać, sprzedawać ani skupować złota, a każda osoba, która spróbuje to zrobić, zostanie stracona. Wybrali sześć osób, które miały pełnić rolę pośredników w skupowaniu złota i dostarczaniu go Rosjanom. Na koniec spotkania Rosjanie zabrali wszystko, co górnicy mieli przy sobie - telefony komórkowe, grudki złota, narzędzia i gotówkę. Informacje te przekazała środkowoafrykańska agencja Corbeau News Centrafrique (CNC).