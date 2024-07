Lekcje o morzu. "Tak wygląda śmierć moimi oczami"

Dodaje, iż można wyróżnić kilka faz tonięcia. Najpierw tonący wpada w panikę, próbuje wstrzymywać oddech. "Trwa do czasu, aż dwutlenek węgla osiągnie takie stężenie, że organizm zacznie się bronić i mimowolnie wznowi oddychanie. Następną fazą jest kilka spontanicznych oddechów, które występują po przekroczeniu progu pobudliwości ośrodka oddechowego przez ilość dwutlenku węgla we krwi. Gdy organizm nie może już wstrzymywać oddechu, następuje jego wznowienie, a tonący łyka wodę, broniąc się przed dostaniem się do płuc. Trwa to do czasu, aż żołądek wypełni się wodą, a wtedy dochodzi do wymiotów i aspiracji wody oraz wymiocin do płuc. Następuje niedotlenienie organizmu i utrata przytomności. Zatrzymanie czynności życiowych powoduje zamartwicę. Serce może wpaść w nieregularny rytm, uniemożliwiający prawidłowe pompowanie krwi. W przeciągu około 3 minut rozpoczynają się nieodwracalne szkody neurologiczne wywołane niedotlenieniem" - opisuje ekspert.