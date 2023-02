"Chcieliśmy mieć swojego Ziobrę, to mamy". PiS murem za Czarnkiem, ale nie wszyscy są zachwyceni

Lista dotacji

Na co minister Czarnek przyznał pieniądze? Wymieńmy tylko kilka organizacji: 5 mln (to maksymalna dotacja w konkursie) na dofinansowanie do willi na warszawskim Mokotowie, którą nabyć ma związana z PiS fundacja Polska Wielki Projekt (PWP). 4,5 mln zł szef MEiN przekazał fundacji Wolność i Demokracja, zakładanej przez byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Ma kupić dom w Warszawie (początkowo miał to być "bliźniak" na Żoliborzu, teraz mowa o nieruchomość na Saskiej Kępie).