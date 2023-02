"Zrobiłem to specjalnie". Czarnek o milionach z MEN

Przemysław Czarnek twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Pytany o sprawę, w Polskim Radiu 24 nie odniósł się do kwestii nieruchomości, tylko zaczął wymieniać: - Dlaczego 550 tysięcy złotych nie miałoby trafić do fundacji, która współpracuje z zespołem szkół specjalnych w centralnej Polsce, 750 tysięcy złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej na autobus do przewożenia również uczniów na terenie gminy w której działa ta OSP, albo milion złotych dla fundacji, która udziela porad psychologicznych i chce przy pomocy wolontariuszy udzielać korepetycje dla tych, których nie stać - burzył się.