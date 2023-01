Chcą odwołać Przyłębską. Komorowski: akcja ewakuacyjna

Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się wyboru nowego przewodniczącego. Ich zdaniem kadencja Julii Przyłębskiej powinna wygasnąć. - To przypomina akcję ewakuacyjną albo akcję zabezpieczania się na wypadek zmiany politycznej. Są pewnie bardzo różne motywacje. Z różnych stron jest krytykowana praktyka zarządzania TK przez panią Julię Przyłębską. Ten Trybunał nie spełnia swojej roli. My to wiemy od początku. Niech pan zwróci uwagę jak dużymi autorytetami natury prawnej i moralnej byli poprzedni prezesi Trybunału. Atutem Julii Przyłębskiej jest gotowanie obiadów Jarosławowi Kaczyńskiemu. On to mówił. Każdy ma w Polsce prawo podejrzewać, że awans pani Julii Przyłębskiej oraz jej męża na ambasadora w Niemczech, to efekt znajomości z Jarosławem Kaczyńskim oraz smacznych obiadów. Znajomością z Jarosławem Kaczyńskim można załatwić w Polsce bardzo dużo - komentował w programie "Newsroom WP" były prezydent Bronisław Komorowski.

