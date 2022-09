Chaos w rosyjskich szeregach. Żołnierze "uciekli w panice"

Chaos w rosyjskich szeregach. Żołnierze uciekają w panice

Według wpisu w mediach społecznościowych o wielkich emocjach i przerażeniu, jakie musi towarzyszyć uciekającym żołnierzom, może świadczyć masowe porzucanie sprzętu o dużej wartości. To wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. Wśród "zgubionych" obiektów militarnych jest co najmniej jeden radar przeciwbateryjny ZOOPARK-1 oraz co najmniej jeden wóz dowodzenia i kierowania artylerii IV14.