Rosjanie ostrzelali Krzywy Róg. "Chcieli zatopić miasto" [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował środowy rosyjski atak rakietowy na Krzywy Róg, swoje rodzinne miasto. "Kraj terrorystyczny nadal walczy z cywilami. Tym razem przeprowadził uderzenie rakietowe na obiekty hydrotechniczne i próbował zatopić Krzywy Róg" - czytamy w jego wpisie na Facebooku." Jedyne, co najeźdźcy mogą zrobić, to siać panikę, stworzyć stan zagrożenia, próbować pozbawić ludzi światła, ciepła, wody i jedzenia" - stwierdził. "Czy to może nas złamać? Nie ma mowy. Czy dostaną uczciwą odpowiedź i zemstę? Zdecydowanie tak" - zakończył.