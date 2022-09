Elitarna jednostka rosyjska unicestwiona. Nie przetrwała dwóch potyczek

Jednostka normalnie stacjonująca pod Moskwą, dysponowała najlepszym, jak na rosyjskie standardy, wyposażeniem. Przynależność do niej była dla rosyjskich wojskowych każdej rangi największym zaszczytem. Określenie jednostki sił zbrojnych "armią" oznacza pewnego rodzaju autonomię i uprawnienia do podejmowania samodzielnych działań wojskowych, a także wysoko wyspecjalizowane uzbrojenie. Przygotowana była specjalnie właśnie do ewentualnych konfrontacji z wojskami NATO.