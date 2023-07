Cessna 208 to samolot uniwersalny. Rozbił się Chrcynnie

Jak w rozmowie z WP ocenił ekspert lotniczy, "Cessna caravan to bardzo sprawny i przyjazny do pilotażu samolot. Bardzo dobry samolot do wykonywania różnego typu zadań, nie tylko do wynoszenia skoczków spadochronowych, ale jest on w świecie używany także przez służby ratownicze, na noszach ludzi można transportować, do tzw. małego cargo, do wożenia poczty itd.".