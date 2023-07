Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Ekspert mówi o wysoce prawdopodobnej przyczynie

Jego zdaniem pilot, który leciał samolotem miał prawdopodobnie duże doświadczenie. - Zawsze jest tak, że jest pilot lecący i pilot monitorujący. Jestem przekonany, że pilot lecący tym samolotem to była doświadczona osoba, bo aby wywozić skoczków spadochronowych pilot musi się legitymować odpowiednim nalotem, żeby mógł takie zadanie wykonywać. Ale spotkało go to nieszczęście, że pojawił się albo bąbel termiczny, albo nagły uskok wiatru, albo nagły podmuch, bo na froncie burzowym wiatr czasami gwałtownie nagle zmienić kierunek nawet o 90 stopni. W tym ostatnim momencie podchodzenia do lądowania, z konfiguracji położenia samolotu po wypadku, wynika, że on zniżał się do lądowania, po czym nastąpiło to, co nastąpiło - dodaje Brychczyński.