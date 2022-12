Cena karpia. Gdzie wigilijna ryba kosztuje najmniej?

Swoją ofertę przedstawił również Lidl. W katalogu ważnym od 19 do 21 grudnia znajdziemy płaty z polskiego karpia za 3.49 (oferta jest jednak obowiązuje do 20.12), w sprzedaży jest również wędzone dzwonko w cenie 6.99 za 100 g. Karpia można zakupić też w Auchan. Francuska sieć sprzedaje rybę pod wieloma postaciami. Dzwonko można zakupić od 61.99 do 91.86 za kilogram, płat ze skórą kosztuje niemal 68 zł/kg a filet bez ości - 76.99 zł/kg. Kaufland w przedświątecznym tygodniu sprzedaje płaty i tusze z karpia. Pierwsze można zakupić za 49,90 zł/kg, a drugie za 44,90 zł/kg.