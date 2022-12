Chcieliśmy kupić karpia. Nie tego się spodziewaliśmy

Nieopodal jego stoiska spotykamy emerytkę, która nie chce podać imienia, ale zgadza się na zdjęcie. - Ja bardzo lubię karpia i nie mam zamiaru sobie odmawiać w święta. Jest drogo, trzeba przyznać. Ale co my mamy zrobić? Czekam cały rok, żeby go zjeść. Nie wiem jeszcze czy kupię filet, czy w całości. Zobaczę co będzie do kupienia. Na razie się rozglądałam - mówi.