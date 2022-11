Cena karpia na święta. W 2022 padnie rekord?

Cena karpia 2022. Dlaczego jest tak drogo?

Wysoka cena karpia wynika z kosztów, poniesionych przez jego hodowców. Jak wskazują, tylko w tym roku cena zboża, którym karmione są ryby, wzrosła dwukrotnie. Do tego należy doliczyć koszty energii elektrycznej, paliwa oraz pracy - zwłaszcza w przypadku ryb, które są sprzedawane w postaci gotowej do obróbki cieplnej. Cena kilograma karpia w 2022 może być wyższa niż przed rokiem o nawet 30 proc. To kolejny czynnik, wpływający na rekordowo drogie święta.