Cała Unia będzie strefą wolności LGBT. Wójt Lipinek: "dla mnie to grzech"

Rezolucja zawiera tylko dwa punkty. Ogłasza UE "strefą wolności" (freedomzone), nie doprecyzowując, co oznacza to sformułowanie. Drugi punkt mówi o przekazaniu stanowiska rządom i parlamentom krajów członkowski Wspólnoty.

Dopiero w kilkudziesięciu wzmiankach do deklaracji, na które powołują się autorzy dokumentu, znalazły się liczne wezwania i apele kierowane do unijnych instytucji w sprawie podjęcia działań na rzecz zapobiegania dyskryminacji.

"Wzywa Komisję Europejską do monitorowania strumieni finansowania UE, w tym z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE, oraz do prowadzenia regularnego dialogu z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w celu przypomnienia zainteresowanym stronom o ich zaangażowaniu w niedyskryminację (...)" - czytamy w jednej ze wzmianek.

Wójt gminy anty-LGBT: Nie zmienimy poglądów dla euro

Ten punkt komentuje w rozmowie z WP Czesław Rakoczy, wójt gminy Lipinki w Małopolsce. W 2019 roku ogłosiła się "strefą wolną od ideologii LGBT". - Deklaracja unijnych polityków, nie skłoni nas do porzucenia tradycyjnych wartości i modelu życia, w których rodzina to matka, ojciec i dzieci, a nie np. trzech ojców z dzieckiem z in vitro, urodzonym przez sugatkę. Narzucanie nam popierania takich związków odczytuję właśnie za przejaw ideologii LGBT, której nie chcemy - komentuje wójt Lipinek.