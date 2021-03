UE ogłoszona "strefą wolności dla osób LGBTIQ". Co to oznacza dla Polski?

Są fragmenty o Polsce

Nie ma miejsc w szpitalach. Dr Konstanty Szułdrzyński tłumaczy, dlaczego tak jest: "System niedomaga"

W dokumencie wspomniano także o skardze do Komisji Europejskiej w związku z uchwalaniem tzw. "stref wolnych od LGBT w Polsce, które naruszają prawo unijne". KE musi się do skargi odnieść i ocenić czy doszło do naruszenia prawa. Jeśli stwierdzi naruszenie, na Polskę mogą zostać nałożone duże kary finansowe.