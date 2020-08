Wójt gminy anty-LGBT: Kocham gejów, chrześcijanin powinien kochać też nieprzyjaciół

Wójt gminy Lipinki, Czesław Rakoczy nie kryje satysfakcji z faktu, że w nowym roku szkolnym do gminnych szkół nie mieli wstępu "gorszyciele", rzekomo zainteresowani wczesną seksualizacją dzieci. - Zadbaliśmy o to. Mam zaufanie do powołanych przeze mnie dyrektorów szkół, których cechuje wysoka moralność - mówi rozmowie z Wirtualną Polską wójt.

Gmina Lipinki pozostanie strefą wolną od ideologii LGBT - zapowiada wójt Czesław Rakoczy (Newspix, Fot: FOT JACEK KOSLICKI , FOTONEWS )