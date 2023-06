Były rzecznik policji: to największa manifestacja, jaka odbyła się w Warszawie

Dodaje, że jeśli tak dalej pójdzie, to w Polsce może być problem z przestępczością. - Wakaty nie są obecnie zapełniane, bo ludzie nie chcą do tej formacji przychodzić. Trzeba sobie zadać pytanie dlaczego tak się dzieje? To jest wyraz tego, dlaczego akurat ja poszedłem na marsz. Zależy mi na tym, aby ta policja była policją fachową, żeby była policją, która jest przyjazna dla ludzi, czuje swoją misję i do której my mamy respekt i szacunek - dodaje Sokołowski.