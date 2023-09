Były policjant ujawnia kulisy zatrzymania posłanki. "Bezprawne wciąganie do radiowozu"

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z sympatykami w Otwocku. Na miejscu była posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska, która przez megafon mówiła o aferze wizowej. Jeden z policjantów stwierdził, że jej zachowanie to wykroczenie. Doszło do szarpaniny. Policjanci chwycili ją za ramiona i wciągnęli do radiowozu, choć tłumaczyła, że jest posłanką. Mówił to również poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, który był na miejscu.