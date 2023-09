Policyjna wtopa z posłanką w tle [OPINIA]

W pewnym momencie podeszli do niej policjanci i jeden z funkcjonariuszy od razu złapał Gajewską za rękę. Po chwili została ona poproszona o wylegitymowanie się, a po dosłownie paru sekundach kilku policjantów zaczęło ciągnąć ją w stronę radiowozu. Co najmniej kilkukrotnie, a być może kilkunastokrotnie sama Gajewska, jak i zgromadzone wokół niej osoby, w tym inny poseł na Sejm – Paweł Zalewski, podkreślały, że ciągnięta siłą do radiowozu kobieta jest posłanką, co przekłada się na to, że policjanci nie mają prawa wobec niej interweniować.