Były oficer wywiadu: Niemcy i Rosja wciąż się układają

- Otóż w wywiadzie wówczas panowało przekonanie, że możemy zaufać Rosjanom, że Rosjanie nie zrobią niczego, co by szkodziło polskim interesom - powiedział pułkownik, zaznaczając jednak, że on osobiście miał na ten temat inne zdanie. Dzięki temu jako pracownik wywiadu zdążył zauważyć na czas zagrożenie. - Natomiast ja wcale tak nie uważałem. [...] Moi dziadkowie uważali, że Rosjanie to są nasi wrogowie i tak jest do dziś dnia. Politycznie to nasi wrogowie - dodał.