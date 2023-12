Rosjanie testują bojowe satelity. Wielkie starcie w kosmosie na horyzoncie

Rosyjskie ministerstwo obrony nie informuje do czego służą satelity i ogranicza się jedynie do informacji, że takie obiekty rzeczywiście zostały wystrzelone w kosmos. Z kolej rosyjski specjalista do spraw obronności Aleksander Jermakow bazując na innych rosyjskich źródłach stwierdził, że satelity należą do typu Lotos-1 i służą do wykonywania rozpoznania elektronicznego. Oba mają być elementem systemu Liana – konstelacji satelitów rozpoznawczych i walki elektronicznej.