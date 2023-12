Najnowszy cel Putina. "To była tylko dla nas kwestia czasu"

- Weźmy również pod uwagę, że w Rosji jest ponad 10 milionów osób pochodzenia nierosyjskiego. Na samej Syberii milion. Około 1-2 mln z nich przebywa w Rosji nielegalnie, bez odpowiedniego zezwolenia. Działania wymierzone w nich są obliczone na zadowolenie środowisk prawicowych w samej Rosji. Wypychanie ich może być formą nacisku, aby zmusić ich do pójścia do wojska. "Jeśli zaciągniesz się do wojska, możesz nawet otrzymać obywatelstwo". Jest to narzędzie bezpośrednio obliczone na rekrutację i wsparcie rosyjskich sił zbrojnych - podkreśla ekspert.