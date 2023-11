Rozmowy zakończone. Morawiecki zabrał głos po spotkaniu z Konfederacją

Premier odniósł się również do stwierdzenia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że poparcie dla tego rządu będzie w obecnym Sejmie ekstremalnie trudne i szacuje szanse powodzenia na 10 proc. - Ja bym szacował na podobnym poziomie nasze szanse, ponieważ z tego, co słyszymy, większość po drugiej stronie się dogaduje, ale ja chcę bardzo wyraźnie po pierwsze pokazać pozytywny program - i to jest nasz Dekalog Polskich Spraw - zaprosić do Koalicji Polskich Spraw. Nie wszystko, co się robi tu i teraz, musi natychmiast przynieść owoce. Czasami to są ziarna, które wzrosną trochę później - powiedział Morawiecki.