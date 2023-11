Zadrwił z Morawieckiego. "Zastanawiam się, czy premierowi rośnie nos"

- Zastanawiam się, jak pan rzecznik Bochenek słucha Mateusza Morawieckiego, czy wtedy panu premierowi rośnie nos - uwzględniając jego dotychczasowy pseudonim. To już wygląda jak taka urojona rzeczywistość, która się przesuwa na stalking. Tysiąc razy powtarzają, że z nami rozmawiają, a nikt do nas nie dzwoni i my nie mamy zamiaru odbierać. Taka jest rzeczywistość - stwierdził Motyka.